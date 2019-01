Radosław Sikorski pisze, gdzie w Polsce CIA miało centrum przesłuchań. Choć raport Senatu USA na ten temat jest dokumentem tajnym. Wraca do propozycji rozbioru Ukrainy, którą Władimir Putin złożył Donaldowi Tuskowi - mówi w rozmowie z dziennik.pl Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO.

Sądzę, że minister Sikorski publikując swoją książkę przemyślał każde zdanie szczegółowo. Nie jest to w końcu wypowiedź radiowa czy telewizyjna, kiedy politykowi zdarza się powiedzieć w przypływie emocji zdanie za dużo.

Sugeruje pan, że na chłodno opowiedział opinii publicznej o kwestiach zarezerwowanych dla wąskiego grona?

Nie sugeruję tego i nie zamierzam komentować poszczególnych wątków tej książki. Tak postępuję, gdy chodzi o sprawy objęte tajemnicą lub takie, o których nie mam wiedzy.

Tymczasem Radosław Sikorski zrobił o tym książkę.

Powtórzę: zdania z książki są na pewno przemyślane. Byłem przez lata kolegą z rządu pana Sikorskiego i bardzo dobrze współpracowaliśmy. Nie chcę dodawać kontekstu do tej sytuacji. Na pewno będzie dopytywany o różne wątki swojej książki, która jest napisana z temperamentem.

Nie o temperament tu chodzi, a ujawnianie tajnych informacji…

Nie zostało stwierdzone, że tajne informacje zostały ujawnione. Trzeba odróżniać wyraziste oceny i komentarze od tego, co jest naprawdę tajemnicą.

Wyraziście można opisywać piękno przyrody.

Również. Sądzę, że sam autor odniesie się do podniesionych przez dziennikarzy wątpliwości. Wspomnienia ministra Sikorskiego to ważny fakt w debacie publicznej i świadectwo historii, której był i jest ważnym uczestnikiem. Nie zniechęcajmy polityków do pisania takich książek.

Tu chodzi o pieniądze, które Polska dostała za więzienia CIA. O sopocką propozycję Putina. O podanie nazwiska dyplomaty i sugerowanie, że jest szpiegiem. Chodzi o firmowanie nazwiskiem spraw, które dotąd były w sferze domysłów.

Jak sądzę minister Sikorski odniósł się lub odniesie się do wszystkich wątpliwości. Z kolei nie jest rozliczony największy szkodnik jeśli chodzi o tajemnice naszego państwa, czyli Antoni Macierewicz, który w sposób metodyczny i zorganizowany opublikował nazwiska agentów tajnych służb.