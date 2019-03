Pan ma obsesję „Gazety Wyborczej”.

Przez całe lata 90. harowałem od rana do wieczora. Poszczególne media, w których pracowałem, były po kolei rozwalane wskutek nacisku „Gazety Wyborczej”. Każdy, kto przeżył lata 90. po prawej stronie, był wtedy jak zając, którego myśliwi wypędzają z różnych miejsc. Program Refleks w TVP zlikwidowany, TVP Walendziaka zlikwidowana, „Życie” Wołka zlikwidowane, Telewizja Familijna też, Radio Plus też.

To nie GW, to Kościół rozmydlił, rozwalił Radio Plus.

Ale też byliśmy atakowani.

Niech pan nie wymyśla.

Prymas Glemp miał nas gdzieś.

Bo byliście za radykalni?

Bo nie byliśmy ich. Poszczególni biskupi nie rozumieli siły tego radia. Potem było „Uważam Rze”. Zniszczone przez Hajdarowicza pod naciskiem politycznym PO. Przecież pani sobie zdaje sprawę, że długo różne środowiska próbowały wmawiać opinii, że prawica jest gorsza, mniej znająca świat, mniej obyta.

Jest pan życzliwy tej władzy.

Każdy pod tym słowem rozumie co innego. Stosuję taką zasadę, że najbardziej krytyczny wobec PiS jestem na łamach swojego tygodnika „Do Rzeczy”. Ale być krytycznym nie znaczy nie mieć opinii, kto lepiej Polską rządzi – PiS czy opozycja. Dzisiaj „Gazeta Wyborcza” jest np. życzliwa opozycji.

Z tej życzliwości opisała aferę reprywatyzacyjną?

Ale jak już była kampania Trzaskowskiego, to nie pisała, kto z jego otoczenia był powiązany z tamtą aferą.

A kto był?

Nie wiem.

To po co pan to mówi?

Mówię, bo nikt tego w GW nie sprawdził. W „Gazecie” gospodarują w bardzo przemyślany sposób swoją dociekliwością, miła pani. Nikt też na przykład nie prowadzi żadnych badań, jaki jest osobisty majątek Grzegorza Schetyny. U pani, w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, też nie było materiału na ten temat.

W „Do Rzeczy” był? Też nie, więc może po prostu nie ma tematu.

Błagam, bez tego świętego oburzenia.