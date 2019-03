Magdalena Rigamonti: Ile pana osób ogląda?

Michał Rachoń (Dziennikarz TVP Info): Program "Minęła dwudziesta" ma dobrą oglądalność.

Dlatego pana odwiesili.

Zawodnik nie zadaje sobie takich pytań. Trener wskazuje i mówi, że wracasz do gry. Ważne, żeby być gotowym i nie zawieść widzów.

Ilu ich jest?

Najlepsze programy osiągają oglądalność prawie miliona widzów. Jestem ich przedstawicielem. Istnieje gigantyczna grupa w Polsce, która przez całą III RP nie miała głosu. Wielu z nich, podobnie jak ja, uważało, że w Polsce istnieje deficyt prawdy.

Były lata, kiedy TVP była zdecydowanie bardziej bezstronna niż jest teraz.

Przeprowadzając telefonem komórkowym dla mojej ówczesnej stacji transmisję z zeznań prezydenta Bronisława Komorowskiego (składał on w 2014 r. zeznania jako świadek w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i płk. Aleksandra L., byłego oficera WSI, oskarżonych o płatną protekcję – red.), w czasach tej, bezstronnej pani zdaniem, telewizji, miałem inne wrażenie. Nie tylko TVP za rządów PO postanowiła zataić te zeznania przed Polakami. Zrobiły to również TVN, Polsat i inne stacje, choć miały na sali ekipy. I jeszcze taki drobiazg, ale jakże wymowny. Można godzinami wymieniać przykłady jawnego łamania rzetelności i elementarnej uczciwości w mediach publicznych przed 2016 r. Fałszowano nawet zestawienia obrazujące czas antenowy przeznaczany poszczególnym partiom. I tak np. rzeczniczka prezydenta Komorowskiego liczona była jako głos niezależnego eksperta. Uważam, że dzisiejsza TVP przełamała w Polsce monopol informacyjny. Dziś taka sytuacja jest niemożliwa. Media naprawdę ze sobą konkurują, a nie udają rywalizację.

Według pana telewizji IV RP funkcjonuje w sposób doskonały, a Jarosław Kaczyński to zbawca narodu.

IV RP to publicystyczny pomysł opisany ponad 10 lat temu przez byłego polityka PO Pawła Śpiewaka i politologa Rafała Matyję. Jako taki nie istnieje, nie wiem, po co pani to mówi. Inaczej jest z III RP. To nazwa wpisana do preambuły konstytucji, której bronią KOD, Koalicja Europejska i establishment medialny. Czy tylko ja uważam, że to państwo wymaga gruntownej przebudowy? Nie, tak uważa wielu Polaków. A Jarosław Kaczyński jest politykiem, który tę ideę głosił od lat i tym hasłem wygrał wybory. Człowiek podejmujący decyzję co do tego, z jakich źródeł informacji korzysta, ma swój rozum.

"Ciemny lud to kupi"– to chyba słowa pana szefa Jacka Kurskiego.

Zdaje się, że są wątpliwości, czy te słowa kiedykolwiek padły. Sama pani ma wątpliwości, a mimo to je pani powiela.

Zdaje się, że autor jest w stanie wyłgać się ze wszystkiego.

Na pewno padły za to inne słowa. Tomasza Lisa, który publicznie powiedział studentom, że jest wystarczająco inteligentny, żeby robić telewizję, ale zbyt inteligentny, żeby ją oglądać. Te słowa dobrze oddają stosunek medialnych elit III RP do widzów i odbiorców. A widz jest mądry, jest w stanie ocenić, porównać to, co widzi, z innymi dostępnymi dla niego źródłami informacji.