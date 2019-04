Magdalena Rigamonti: Co panu obiecał Grzegorz Schetyna?

Sławomir Broniarz: Nie widziałem się z nim pół roku albo więcej.

Ma swoich ludzi.

Daję pani najszczersze słowo honoru, że dawno się ze mną nie kontaktował. Owszem, rozmawiamy z Platformą, rozmawiamy z PSL, ale przede wszystkim dlatego, że nie mamy swoich posłów w Sejmie. Pilnujemy, żeby nikt nam partyjności nie zarzucił.

Tylko polityczność.

Polityczność jest rozciągnięta nadmiernie szeroko. Nie sądzę jednak, że ktoś z kierownictwa ZNP ma ambicję bycia w Europarlamencie czy parlamencie.

Pan.

Skądże. Ja na pewno nie. Ale łatkę się mi przypina. Już miałem startować w różnych wyborach, miałem mieć różne aspiracje. A jest jak zawsze – dla mnie Związek jest wszystkim. Poglądy mam niezmienne od dziecka. Zawsze byłem orientacji współczującej. Mówiąc może trochę nadmiernie patetycznie, krzywda ludzka zawsze była dla mnie problemem. Byłem maminsynkiem, zawsze przy mamie i trochę z tej perspektywy patrzyłem na świat. Nie mam genu partyjnego. W życiu nie należałem do żadnej partii.

Można nie należeć, a współdziałać.

Współdziałam, ale trudno o mnie powiedzieć, bym był entuzjastą Platformy Obywatelskiej. Dziś nasze relacje są lepsze...

PO pana wykorzystuje politycznie.

Może mieć takie intencje. Zdaję sobie z tego sprawę. Jesteśmy w jakiejś synergii, co momentalnie może się zmienić, kiedy PO dojdzie do władzy i tematem najważniejszym stanie się znowu Karta nauczyciela. Wiem, co media, które są dzisiaj nam przychylne, potrafią zrobić z człowiekiem, kiedy ten wektor się zmienia.

Czyli zdaje pan sobie sprawę ze swojej siły politycznej?

Nie wiem, czy to jest siła polityczna. Nie chciałbym, żeby protest nauczycieli był wykorzystywany w politycznym celu.

Panie prezesie, umówmy się, że on po prostu jest wykorzystywany. Co więcej, pan o tym dobrze wie.

W porządku, jest wykorzystywany. Ale to się dzieje mimochodem. Nie mamy w tym żadnej intencji. Staramy się, choć może trudno w to uwierzyć, omijać wszelkie rafy polityczne. Nie kontaktujemy się z politykami.

Nauczyciele obalą ten rząd – to głosy opozycji.

Jeśli nauczyciele przyczynią się do zmiany na scenie politycznej, to będzie efekt działania tego rządu. W różnych momentach historii Polski edukacja była narzędziem walki politycznej. Chociaż społeczeństwo o tym wie, pozwala, by szkoła była w rękach Anny Zalewskiej. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Zwłaszcza że minister Zalewska to przykład żołnierza miernego, biernego, ale wiernego. Ma niebywałą zaletę, której nie mieli wszyscy poprzedni ministrowie edukacji razem wzięci – wbrew oczywistym faktom wprowadza ludzi w błąd. Cały problem polega na tym, że na te kłamstwa dali się nabrać ci, którzy nie mieli o edukacji zielonego pojęcia.

Kiedy pan ostatnio stał przy tablicy?

26 lutego 1995 r. Wszyscy płakali.

Pan też?

Też. To był mój ostatni dzień w szkole.

Dawno, 24 lata temu.

Ale jestem na bieżąco z tym, co się w polskiej szkole dzieje. Nie trzeba uczyć, żeby wiedzieć. W czwartym roku pracy zostałem dyrektorem 200-osobowej szkoły. Po kolejnym roku wicedyrektorem szkoły, która miała 2352 uczniów i 165 nauczycieli. A stamtąd dyrektorem zespołu szkół zawodowych w Skierniewicach.

Chwali się pan.

To nie tylko moja zasługa, bo uważam, że to nauczyciele, rada pedagogiczna pracuje na dyrektora. Dyrektor musi prowadzić, angażować, dodawać wiatru w żagle.

Ile pan zarabia?

To jest mi ciągle wypominane.

Minister Zalewska mówiła, że 18 tys. zł.

Zdecydowanie mniej. Poza tym moja pensja to jest tylko sprawa Związku Nauczycielstwa Polskiego. I zarabiam tyle, ile mi wyznacza regulamin wynagradzania pracowników Zarządu Głównego ZNP.

Więcej niż nauczyciel, więcej niż dyrektor szkoły.

Więcej. Dlatego staram się, żeby nauczyciele zarabiali więcej, niż zarabiają.

Ale dopiero teraz się pan stara.

Nie sprowokuje mnie pani.