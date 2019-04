Jeżeli niedogodności związane z tym, że rodzice nie będą mieli z kim zostawić swoich dzieci, będą trwały i to się przeciągnie jeszcze przez tydzień czy dwa, to w pierwszym rzędzie złość będzie obracała się przeciwko nauczycielom, ale będzie to też obciążało rządzących - uważa Grzegorz Osiecki, dziennikarz DGP.

To, co jest teraz takim parasolem dla rządu, to olbrzymia polaryzacja, jaka występuje. Bo elektorat PiS jest przeciwny strajkowi, zwolennicy opozycji go popierają. I mamy ostry podział. Na pewno sukcesem rządu jest to, że udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne bez większych perturbacji - dodał Osiecki.

