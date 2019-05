Wybory do Europarlamentu odbyły się 26 maja. Wygrał PiS z poparciem 45,38 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z 38,47 proc. głosów. Wiosna Roberta Biedronia, również przekroczyła próg wyborczy i zdobyła 6,06 proc. głosów.

Jurek Owsiak, mimo rekordowej liczby osób, które poszły na wybory (ok. 46 proc.), krytykuje frekwencję mówiąc, że to „wstyd i obciach”, że ponad połowa Polaków uprawniona do głosowania zrezygnowała z pójścia na wybory. „Wstydźcie się Ci wszyscy, którzy nie poszliście na wybory”.

Poniedziałek po wyborach skojarzył się szefowi WOŚP z tym sprzed 27 lat, kiedy to startowała akcja Wielkiej Orkiestry. „W ciągu dnia, rano było - 17 st. C i wydawało się, że wszystko runie, ale nie runęło”. „Trzeba po prostu wziąć się w garść!” – powiedział.