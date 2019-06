"PiS domknie swoje reformy - sądownictwa, szkolnictwa wszystkiego co pozwalało na normalność. A potem, po iluś latach będziemy znowu szczęśliwi, gdy uda się nam wyzwolić z koszmaru. Nie iść do przodu, ale stać w miejscu" - zaczyna swój komentarz na łamach portalu thefad.pl Manuela Gretkowska. Pisarka zaczęła od ataku na opozycję. "PSL startując samodzielnie wymyślił program, który da się streścić - Bóg istnieje więc PSL też. Mogli dorzucić nowoczesny postulat o zaganianiu z pastwisk bydła dronami. A Kaczyński by ich zdyskontował programem: Tucznik powyżej pół tony głosuje, kto mu zabroni? Świni?" - tłumaczy. Uważa też, że z Robertem Biedroniem, "derwiszem polskiej polityki" da się tylko tańczyć. "Szkoda, że na Titanicu" - dodaje. Dostało się też Donaldowi Tuskowi, że jedynie czeka na sondaże, które pokażą, że wygra kampanię prezydencką, a bez niech woli się w polską politykę nie angażować.

Gretkowska krytykuje też tych, którzy uważają, że "polska inteligencja" ani nie "edukowała narodu", ani "nie pochyliła się nad maluczkimi", czyli nad "gnojami, które zabierają nam wolność". "Zamiast bić się w pierś, walnijmy się w mózg. Przewaga pisowców nie jest ogromna. Mimo kasy, propagandy. Trzeba namówić tych, którzy wybrali splendid isolation" - pisze.

Jej bowiem zdaniem, obecne czasy, "to nie XIX wiek pozytywistycznych zrywów i lektur". ">Kamizelka< stała się kuloodporna, >Siłaczka<poszła do korpo. >Antek< M. kolaboruje z ruskimi. Mówienie o braku dostępu do wiedzy w XXI wieku jest śmieszne, gdy każdy ma dostęp do internetu - zauważa.

Gretkowska uderza też w polską młodzież - przypomina, że w Niemczech młodzi ludzie wybierają Zielonych, a u nas, jeśli już ktoś z tej grupy głosuje, to wybiera "konserwatywnych idiotów". Jej zdaniem, takie postępowanie, to "zwycięstwo lekcji religii nad rozumem", bo w Polsce największym problemem jest, "czy starcy w sutannach poprą starca w paranoi". Zdaniem pisarki, to właśnie bowiem Kościół jest największym sojusznikiem PiS. Do tego sama ta instytucja - uważa Gretkowska - nie jest w stanie rozliczyć się z pedofilią w swoich szeregach. "Duchowny gwałcący dzieci nie może wierzyć w Boga. Więc kościół polski prędzej ekskomunikuje Boga niż swoich" - pisze. Oskarża też polski Kościół, że to on doprowadził do upadku Rzeczpospolitą, "rozmiękczając ją w infantylnej Sarmacji", by powstrzymać wpływy protestanckie.

"Polska stanie się znowu krajem zastępczym. Już jest drugorzędnym z podróbą chemii, kultury, nowoczesności. Polacy tak lubią, po swojemu, staropolsko w słomianych łapciach i gaciach, dupcyć po bożemu i dawać tej dupy każdemu, kto ją posmaruje, 500 plus albo obietnicą zbawienia" - ostro podsumowuje więc Gretkowska.