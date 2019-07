Czyli – jeżeli ktoś nas atakuje, to znaczy, że jest wypustką Salonu, a "nasze" media atakuje, bo nie znosi prawdy. Ani grama merytorycznej dyskusji czy myśli własnej, jest tylko jazda na (z zasady niskie) intencje autora – tak zazwyczaj działa pułkownik wojsk Jarosława.

Mazurek pomylił adres. Na diabła dyskutować z kapucynkami kataryniarza, liczy się kataryniarz! Pisać trzeba było do Jarosława Kaczyńskiego. Skoro prezes PiS nie wyraża niechęci do obłudnej i agresywnej postawy TVP, to jej dziennikarze nie widzą w swojej działalności niczego zdrożnego.

Niestety, prezes PiS, wychowany na subtelnych lekturach i w dobrej rodzinie, przyzwoity i chodzący do Kościoła człowiek, traktuje jazgot telewizji publicznej jako sprawiedliwą zemstę na inteligencji, która w latach 90. potraktowała braci Kaczyńskich jak męty, a w latach 2005–2007 jak faszystów.

