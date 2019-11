Wybiera się pan na Marsz Niepodległości?

Nie.

A był pan kiedyś?

Nigdy.

Bo lewica nie chodzi?

Bo mieszkam w Łodzi. Nie miałbym problemu z tym marszem, zwłaszcza w szerszej, państwowej formule.

Historyk sztuki Piotr Rypson zauważył tydzień temu w DGP, że prawica potrafiła z przykurzonego 11 listopada zrobić barwne święto…

A lewica nie umiała. To realny problem o szerszym niż tylko wizualne podłożu. W Polsce, nie tylko na lewicy, panował strach przed pojęciem "polityka historyczna", bo to coś złego, czym państwo nie powinno się zajmować. A to nieprawda, każde środowisko powinno mieć swoją opowieść o historii, swoją pozytywną narrację.

Prawica wybrała barwy narodowe, a lewica? Sierp i młot, koszulka z Che Guevarą.

Ten wizerunek się powoli przełamuje. Lewica rzeczywiście nie wiedziała, do czego się odwołać i rzeczywiście całkowicie przegrywa bitwę o pamięć.

Nawet nie podejmuje walki.

Trochę próbuje zajmować się polityką historyczną Partia Razem.

Oj tak, broniła właśnie zmiany ul. Fieldorfa "Nila" w Żyrardowie na ul. Jedności Robotniczej.

Co jest kompletnym absurdem i to nie tylko dlatego, że Fieldorf "Nil" nie był żadnym działaczem prawicowym. Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, czym była owa "Jedność Robotnicza".

Likwidacją resztek niezależności PPS.

Ja to wiem.

A w Razem tego nie wiedzą. Mógłby pan to swoim koleżankom i kolegom z lewicy wyjaśnić?

Z ogromną ochotą. W 1948 r. mieliśmy fałszywe połączenie PPS-u z PPR-em. A to był już PPS Cyrankiewicza, z naprawdę ostatnimi, nielicznymi przyzwoitymi ludźmi gdzieś w terenie. Tak powstała PZPR i odwoływanie się do tej tradycji jest dla współczesnej lewicy samobójstwem! Razem wchodzi w ten sposób w najgorsze, postkomunistyczne koleiny.

Proszę ich do tego przekonać.

Koledzy, a nawet towarzysze – bo ja się tego słowa nie boję – a więc towarzysze z Razem, rozumiem, że weszliście w alians z postkomunistami, ale nie świętujcie z nimi likwidacji niezależnego ruchu socjalistycznego w Polsce! Nie świętujcie represji, jakie spadały na polskich socjalistów! Uciekłbym od tego jak najszybciej i powiedział, że naszą tradycją jest Polska Partia Socjalistyczna, naszymi bohaterami – Daszyński, Moraczewski i Wojciechowski. A komuniści mordowali socjalistów, że dam przykład Kazimierza Pużaka.