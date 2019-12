17 lat temu, po wybuchu afery Lwa Rywina, mówiono, że pan, szef publicznej telewizji, należał do grupy trzymającej władzę. Teraz rzeczywiście jest pan w takiej grupie – bo został pan posłem. Czuje pan satysfakcję z powrotu do życia publicznego?

Trudno jej nie odczuwać. W okręgu toruńsko-włocławsko-grudziądzkim, bo tu startowałem, zagłosowało na mnie 14 tys. wyborców.

Czyli był pan typowym spadochroniarzem.

Nie widzę w tym nic złego. To powszechna praktyka wszystkich ugrupowań.

To prawda.

Nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, ważne, żeby myszy łowił. Zawodnik – w futbolu czy w polityce – ma być po prostu skuteczny. Wielokrotnie mówiłem, że mam związki z wieloma regionami: urodziłem się na Podkarpaciu, mieszkam pod Warszawą, od lat jestem związany z Dolnym Śląskiem, a teraz zostałem posłem na Sejm z Pomorza i Kujaw. I jestem z tego dumny. A wracając do poprzednich pytań: grupa to po prostu konstrukcja polityczno–gazetowa, która okazała się niezwykle trwała. Ale jest też fałszywa. Opowieści o grupie nie zakończyły się postawieniem komukolwiek zarzutów ani aktem oskarżenia.

Lew Rywin został skazany.

Ale za co? Za płatną protekcję.

Dokładnie za pomoc w płatnej protekcji. I Sąd Najwyższy uznał, że Rywin działał w czyimś imieniu.

Tak dokładnie tego nie śledziłem, by cytować uzasadnienie wyroku tej czy innej instancji. Ale to nie jest ważne. Fakty, o których Rywin opowiadał, specjalnie się nie potwierdziły. Zwłaszcza te dotyczące grupy. Gdyby pan sięgnął po jedyny namacalny dowód, bo reszta to spekulacje i pomówienia, nagranie rozmowy Rywina z Adamem Michnikiem, to tam moje nazwisko pada w takim kontekście, że Kwiatkowski nie jest członkiem grupy trzymającej władzę. Rywin rozmawiał ze mną o ustawie medialnej – i to jest prawdą. Ja wtedy byłem prezesem TVP i nic w tym dziwnego, że ze mną rozmawiał. Z prezesem Agory Rywin też rozmawiał. Co on dalej kombinował, to już jego sprawa. Ale to prehistoria.

Warto ją odświeżyć, jako że pan właśnie został posłem. A jak pan skomentuje to, że Aleksandra Jakubowska, dawna lwica lewicy, stała się publicystką prawicowego portalu wPolityce.pl?

Pani Jakubowska ma prawo do swoich poglądów. A te ewoluowały pod wpływem jej życiowych doświadczeń.