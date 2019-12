Magdalena Rigamonti: Państwo Elbanowscy zebrali milion podpisów przeciwko posyłaniu sześciolatków do szkoły, a pani to zignorowała.

Katarzyna Hall: Szczerze powiem, że przejmowałam się państwem Elbanowskimi i to może aż za bardzo. Sprawdzaliśmy dokładnie ich raporty, wiele spraw nie miało potwierdzenia w rzeczywistości. Miałam poczucie, że to był medialnie wykreowany polityczny temat.

Konsultowała pani ten milion podpisów z premierem Tuskiem?

Było wiele dyskusji i napięć związanych z wprowadzaniem sześciolatków do szkół. Nie będę dzielić włosa na czworo, dywagować, co by było, gdybyśmy przyjęli inne rozwiązanie. Byłam pewna, że dzieci nic nie zyskują, siedząc do siódmego roku życia w domu. Nie patrzyłam z punktu widzenia ekskluzywnych rodzin, które sobie zawsze poradzą, tylko myślałam, jak pomóc tym dzieciom, których dzieciństwo jest trudne, skomplikowane. Oczywiście wszystko można było wdrożyć lepiej. Znane jest to powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie.

Czyli jednak szkoda.

Zawsze można zrobić lepiej. Jeszcze priorytetowe było dla mnie upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Wprowadziliśmy obowiązek przedszkolny pięciolatka. I to się świetnie sprawdzało, dzieci miały przed pójściem do szkoły możliwość otrzymania specjalistycznego wsparcia. Ten obowiązek wycofano i to jest dla mnie dużo większa szkoda niż wycofanie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Przez pani reformę 13,5-letnie dzieci trafiają do liceum, gdzie w zasadzie powinny decydować, na jakie studia będą się wybierać.

Nie przez moją reformę. Kiedy ja byłam ministrem, do liceum trafiały szesnastolatki. Decyzja o tym, żeby wrócić do systemu edukacji z mojej młodości nie jest racjonalna. Z drugiej strony wiem, że w każdych realiach prawnych można robić dobre szkoły, to jest możliwe. Ja się staram je robić.