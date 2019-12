Magdalena Rigamonti: Tylko w listopadzie odbyło się kilkanaście spotkań. Pod płaszczykiem promocji swoich książek Hołownia robił już kampanię wyborczą.

Michał Kobosko: Kampania wyborcza w Polsce zacznie się wtedy, kiedy marszałek Sejmu zarządzi wybory prezydenckie. Nie wiem, jak inni kandydaci, ale Szymon nie prowadzi kampanii. Na razie jest kandydatem na kandydata.

Jeśli nie kampania, to co to jest?

Otwarte spotkania z osobami, które są zainteresowane aktywnością i działalnością Szymona. Wielu ludzi przychodzi, bo zna go z książek, wielu z telewizji. Przychodzą, bo chcą zestawić jego wizerunek z rzeczywistością, posłuchać tego, co ma do powiedzenia o Polsce.

O wegetarianizmie, niejedzeniu mięsa.

To nie jest temat priorytetowy.

Wegetarianizm może pogrążyć kandydata?

Szymon nie je mięsa i rzeczywiście ma na ten temat bardzo konkretne poglądy. Ale nie będzie nakłaniał swoich wyborców do wegetarianizmu. Jesteśmy krajem o pewnej kulturze, tradycji.

Czyli wycisza pan wegetarianizm Hołowni?

Na pewno Szymon nie będzie prowadził kampanii pod hasłem: ludzie, nie jedzcie mięsa. Ma swoje poglądy i się ich nie wstydzi, natomiast żyjemy w takich realiach, w jakich żyjemy.

Doradził pan, żeby nie mówił, że schabowy to zło, czy nie?

Myślę, że każdy, kto by przygotowywał kampanię prezydencką, sugerowałby nieeksponowanie tego elementu. Ale ostatecznie w ogóle nie o to chodzi! W polskiej polityce jest gigantyczny brak tolerancji na odmienność. Możemy mieć poglądy w różnych sprawach – czy chodzi o wegetarianizm, czy o inne ważne zagadnienia – i się między sobą różnić. To, że prezydent ma jasno określony światopogląd, nie ma oznaczać, że będzie zajmował się jego promocją i uszczęśliwiał ludzi na siłę. Tak dzieje się dziś – albo jesteś z nami, albo jesteś wrogiem. A powinno być inaczej. Zadaniem prezydenta jest rozumieć i szanować różnorodność poglądów i mediować pomiędzy różniącymi się stronami. I właśnie taką otwartość i szacunek dla drugiego człowieka ma w sobie Szymon Hołownia. To nie ładna deklaracja, tylko fakty.

Jeszcze parę lat temu mówił, że zakazałby aborcji, teraz już poglądy zmienił.

O programie i poglądach Hołowni będzie mówił sam Hołownia. Nie będę teraz wchodził w dyskusję, czy temat aborcji parę metrów w lewo, czy w prawo.

To kim pan jest w tym sztabie Hołowni?

Kandydatem na szefa sztabu.

