Na Woronicza są wciąż ludzie, którzy pracowali tam, kiedy pan był prezesem.

Cieszę się, że Magdalena Ogórek odeszła z telewizji publicznej do TVN, zanim została kandydatką SLD na prezydenta.

Nie poznał się pan na niej.

No, nie poznałem, choć prowadziła m.in. audycje z Watykanu, kiedy była kanonizacja Jana Pawła II. Wtedy, kiedy ja byłem prezesem.

Miał pan szansę zrobić z niej gwiazdę i dzięki temu nie zostałaby gwiazdą mediów narodowych.

Magdę Ogórek poznałem na festiwalu filmowym w Gdyni.

Co tam robiła?

Była akcja w rodzaju „młode gwiazdy na ekrany”.

I ona była tą młodą gwiazdą?

Chyba startowała w jakimś konkursie. Ktoś znajomy mnie z nią poznał. Jednak później, jak była w TVP, to nie miałem z nią żadnych kontaktów. Odeszła do TVN, potem do SLD, a potem znowu znalazła się w TVP – i udaje, że jest dziennikarką. Moim zdaniem była partyjna kandydatka na prezydenta nie powinna udawać, że jest dziennikarką, a przynajmniej nie tak szybko. Powinna przejść jakąś kwarantannę.

Danuta Holecka, Krzysztof Ziemiec, Michał Adamczyk także pracowali w TVP, kiedy pan rządził tą instytucją.

Pracowali już wcześniej. Pracowali, kiedy ja tam byłem, pracują i teraz.

Są gwiazdami.

Tak, gwiazdami propagandy. Chociaż do Ziemca mam ludzką sympatię, słabość jakąś, staram się go rozumieć. Jest mi przykro, że tak się z nim porobiło. W czasie mojej kadencji w TVP był taki moment, że kończył mu się kontrakt i były osoby, które mnie namawiały, żeby się z nim pożegnać.

Bo PiS?

Niektórzy tak mówili. Ja uważałem, że jest popularny, rozpoznawalny, dobrze robi swoją robotę i powinien zostać. Spotkałem się z nim, powiedziałem, że chcę z nim odnowić kontrakt. W przeciwieństwie do Adamczyka czy Holeckiej nie jest dla mnie postacią jednoznacznie negatywną. Uważałem nawet, że to dobry dziennikarz. Może jeszcze kiedyś. Teraz jego aktywność w TVP sprawia, że nie jest już dziennikarzem. Podobnie jak Adamczyk, Holecka i inni, którzy tam pracują.

A kim są?

Propagandystami. Dowartościowanymi przez Jacka Kurskiego. Odrzucili dziennikarstwo na rzecz propagandy.

Nie docenił ich pan?

Za mojej kadencji Holecka uważała, że spotkała ja wielka krzywda, bo jest „tylko” w ogólnopolskim paśmie programów regionalnych. Proszę sobie wyobrazić, że dzwonili do mnie wtedy ludzie z Platformy, że jest krzywdzona, odsuwana, a przecież to kompetentna i politycznie dobrze nastawiona osoba.

Była zwolenniczką Platformy?

W każdym razie politycy tej partii wstawiali się za nią. Nie ulegałem naciskom. Wysłuchiwałem różnych ludzi, jednak to nie miało wpływu na moje decyzje. Miałem rację. Tacy ludzie jak Holecka okazali się zwyczajnymi propagandystami. Kiedy władza PiS się skończy, to również oni są powodem do tego, żeby TVP zburzyć i założyć od nowa. Od strony prawnej, finansowej, formalnej.

Czyli co się stanie z Holecką, Ziemcem, Michałem Adamczykiem, Jarosławem Olechowskim?

Przykro mi bardzo. Ale nie mogą być na antenie, bo są skompromitowani i niewiarygodni. Już mówiłem, że to są twarze propagandy, a nie dziennikarstwa. To są twarze, które kompromitują publiczną telewizję. Nie mogą zostać ani dnia. Jak po 1989 r.