- Susze to nie tylko kwestia pogody. Od wielu lat eksperci informowali, że mamy takie zasoby wodne jak Egipt. Wczoraj wraz z ekipą z Lewicy byłem w Biebrzańskim Parku Narodowym, sprawdzaliśmy co się dzieje i wspieraliśmy strażaków. Okoliczna ludność, eksperci mówią, że to nie tylko wina klimatu, ale także wieloletnich zaniedbań - powiedział Śmiszek.

