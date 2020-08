W uroczystej liturgii celebrowanej w Katedrze Polowej WP wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych - cywilnych i wojskowych m.in.: prezydent Andrzej Duda, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i generalicja, korpus dyplomatyczny, ministrowie m.in.: Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

W świątyni byli także wojskowi kapelani innych obrządków - biskup polowy ordynariatu prawosławnego abp Jerzy Pańkowski i biskup polowy ordynariatu ewangelicko-augsburskiego bp płk Mirosław Wola.

Na początku liturgii Andrzej Duda przekazał do katedry polowej proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W homilii bp Guzdek powiedział, że 15 sierpnia to dla Polaków dzień pamięci i wdzięczności. Obchodzimy dziś podwójną uroczystość: religijną – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i patriotyczną – setną rocznicę "cudu nad Wisłą". Jest to zarazem święto Wojska Polskiego.

Podkreślił, że Maryja "wpisała się w sposób niezwykły w dzieje polskiego narodu". Była źródłem nadziei, która pozwoliła przetrwać w najtrudniejszych chwilach zaborów i wojen, prześladowań, zesłań i przymusowej emigracji. Hetmanka Żołnierza Polskiego była także z nami, kiedy odnosiliśmy największe zwycięstwa - powiedział bp Guzdek.

Zwrócił uwagę, że w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku, kiedy bolszewicy zbliżali się do Warszawy, "Polacy szturmowali niebo". Przed jej świętym obrazem na Jasnej Górze, w Warszawie i w wielu świątyniach nasi rodacy modlili się w intencji ocalenia Ojczyzny. I zostali wysłuchani! - zaznaczył hierarcha.

Biskup polowy Wojska Polskiego podkreślił, że "Bitwa Warszawska nie miała jedynie charakteru militarnego". Polacy w 1920 roku powstrzymali narzucaną ogniem i mieczem bolszewicką rewolucję, która miała z korzeniami wyrwać drzewo europejskiej cywilizacji, zbudowanej na fundamencie chrześcijańskich wartości - powiedział bp Guzdek.

Zwrócił uwagę, że Polacy doskonale zdawali sobie sprawę z wielkiego zagrożenia, jakim był dla narodu komunizm, stąd - jak przypomniał - "licznie zgłaszali się, jako ochotnicy do Wojska Polskiego".

I nie mylili się! W niezbyt odległej przyszłości, w bolszewickiej Rosji zburzono większość prawosławnych cerkwi, wymordowano lub zesłano na Sybir wielu duchownych i świeckich. To samo miało spotkać Polaków: walka z Bogiem i religią, terror i krwawe prześladowania Kościoła oraz deportacje na Sybir. Jednak 15 sierpnia 1920 roku Armia Czerwona została pokonana. Bóg dał zwycięstwo - podkreślił bp Guzdek.

Zwrócił uwagę, że po zakończeniu II wojny światowej, "ówczesna władza czyniła wszystko, aby wymazać z pamięci bohaterstwo obrońców Ojczyzny i daninę krwi złożonej na ołtarzu wolności".

Bp polowy Wojska Polskiego zaznaczył, że współczesne pokolenia Polaków są dłużnikami tych, którzy w 1920 roku oddali swoje życia broniąc kraju. Wspominając Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielu wybitnych dowódców, walecznych żołnierzy i ochotników, przybywamy do katedry polowej Wojska Polskiego, aby wyśpiewać dziękczynne +Te Deum+ za to wielkie zwycięstwo - oświadczył bp Guzdek.

Nawiązał także do przekazanego przez Andrzeja Dudę - do katedry polowej, proporca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie on przypominał, że wolność jest dana, ale jeszcze bardziej zadana - podkreślił hierarcha.

Zwrócił uwagę, że nadal trzeba strzec niepodległości Ojczyzny przed "zakusami wroga". Potrzebna jest troska o rozwój i wyposażenie polskiej armii oraz sojusze gwarantujące bezpieczeństwo naszych granic. Nade wszystko jednak należy tak kształtować ducha polskiego narodu, aby w sytuacji zagrożenia nie wahał się bronić wolności naszej Ojczyzny, nawet za cenę przelanej krwi i ofiarowanego życia - podkreślił bp Guzdek.

Bądźmy zawsze gotowi do obrony Ojczyzny a także fundamentalnych wartości, za które nasi przodkowie przelewali krew i oddawali swoje życie - zaapelował ordynariusz wojskowy.

Wspomniał, że w ołtarzu głównym, obok figury Matki Bożej, Hetmanki Żołnierza Polskiego, zostały umieszczone: buława hetmańska i róża, wykonane z bursztynu i metalu. Te dary wdzięczności są spontaniczną inicjatywą wiernych. Gestem, który będzie przypominał wielkie zwycięstwo polskiego oręża w Bitwie Warszawskiej oraz podkreślał rolę Maryi w dziejach naszego narodu - powiedział ordynariusz wojskowy.

Proporzec prezydenta RP używany jest podczas najważniejszych uroczystości wojskowych z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych, m.in. podczas nominacji generalskich i obchodów narodowych świąt. Proporcem Prezydenta RP okryte były prezydenckie trumny podczas pogrzebów prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego.

15 sierpnia - rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 r., został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później święto wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.