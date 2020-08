Zacznę od problemu, którym autor otwiera swoje rozważania: "(…) nauka powinna przygotować społeczeństwa do zmian instytucjonalnych i nowej strategii rozwoju bez wzrostu, a nie podążać za koniunkturą gospodarczą i służyć korporacjom w ich wyścigu o zyski". Co do drugiej części tej opinii – zgoda. Tego typu badaczy Stanisław Lem określił jako "naukowców wychowanych pod stołem". Żeby było jasne – to nie są naprawdę naukowcy.

