Efekt jest taki, że Zbigniew Ziobro zamiast w lidze prezesa zaczął grać w kategorii "ludzi znacznie mądrzejszych", którą zdefiniował narrator w powieści „Idiota” Fiodora Dostojewskiego. Innymi słowy, minister zapadł na syndrom Iwołgina. Gawriła Ardalionowicz podobnie jak Ziobro przesycony był "pragnieniem oryginalności". Zachował jednak "truciznę zwątpienia". Ludzie znacznie mądrzejsi są święcie przekonani, że wynaleźliby proch albo co najmniej odkryli Amerykę. Jak pisze narrator, wręcz nie wiedzą jeszcze co, ale "na pewno by coś wynaleźli". Iwołgin, podobnie jak Ziobro, hołdował zasadzie: "jak być podłym, to aż do końca". Tylko że - też jak Ziobro - "prawie nigdy podłym do końca nie był". Jak przekonuje narrator, natura niestety nie faworyzuje ludzi z kategorii "znacznie mądrzejszych".