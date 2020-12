Pewnym znakiem zapytania jest sytuacja w Holandii, w której zbliżają się wybory . To może być przedmiotem gry politycznej. Oświadczenia Holandii po szczycie wskazują, że kwestia kontroli wypłat wobec państw Południa z funduszu odbudowy jest tam bardzo żywa. Ale zakładam, że skoro dwukrotnie jako 27 krajów UE potwierdziliśmy te uzgodnienia, to nie dojdzie do jakichś nadzwyczajnych zaburzeń. Będzie za to sporo hałasu.