Nie. Ale większość placówek podstawowej opieki zdrowotnej jest zamknięta, lekarze zlecają mniej testów, więc wykrywa się mniej zakażeń. Mniej ludzi też wybiera się na test, co widać po punktach drive thru. W środku tygodnia liczba zakażeń wzrasta do poziomu 12‒13 tys. I choć to mniej niż kilka tygodni temu, to proszę przypomnieć sobie, ile mieliśmy zachorowań dziennie podczas wakacji – zaledwie kilkaset. Od naszego zachowania zależy, jak w nadchodzących tygodniach sytuacja się rozwinie ‒ czy nastąpi duży wzrost, czy utrzymany zostanie dotychczasowy poziom. Niewłaściwe zachowania mogą szybko wzbić nas na poziom 40‒50 tys. przypadków dziennie. Tymczasem już na poziomie 28 tys. przypadków notowaliśmy kres wydolności naszego systemu ochrony zdrowia . Dlatego trzeba zrobić wszystko, by do tego ponownie nie dopuścić.