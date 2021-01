Wyjaśnienia są trzy. Po pierwsze, w takich wyborach trafia się na twardszych przeciwników. Szyld lokalnej władzy potrafi integrować znacznie szersze środowiska niż opozycyjne partie w polityce krajowej, a PiS ma wyraźnie mniejszą zdolność przyciągania wyborców w II turze niż blok senacki. W ostatnich wyborach było widać, że przeciwnicy PiS łatwo się skrzykują. Drugie wyjaśnienie jest takie, że kadry wystawiane lokalnie przez PiS są po prostu słabsze. Poziom udanych reelekcji w przypadku PiS jest najmniejszy ze wszystkich włodarzy. Trzecia sprawa – mowa tu o partii scentralizowanej. I najlepsi w zabieganiu o prawo do kandydowania nie są ci, którzy mają największe szanse na lokalne zwycięstwa, ale ci, którzy najlepiej potrafią się przypodobać kierownictwu. Tylko to nie to samo, co przypodobanie się wyborcom.