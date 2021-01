Co drugi dzień mamy wideo konferencje z wojewodami i dyrektorami lokalnych oddziałów NFZ na temat sytuacji pandemicznej. Wojewodowie koordynują działania w swoim regionie, to oni najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby. Także oni powołali pełnomocników do spraw szczepień na terenie każdego województwa. Obecnie ich najważniejszym zadaniem będzie zorganizowanie spotkań z samorządowcami tak, by ci otrzymali komplet informacji na temat planowanych szczepień w poszczególnych powiatach.