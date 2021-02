– Domagam się, by uniwersytet podjął mocniejsze działania dyscyplinarne wobec Hájkovej i wypłacił rekompensatę za ekstremalne cierpienie – mówiła córka cytowana przez dziennik „The Guardian”. 250 tys. euro to znacznie więcej niż 100 tys. zł, o które walczyła Leszczyńska (sąd orzekł wczoraj na jej korzyść, nakazał przeprosiny, ale roszczenie pieniężne oddalił). Na uniwersytecie w Warwick wszczęto zresztą postępowanie wyjaśniające, czy Hájková dochowała staranności i czy nie naruszyła standardów etycznych. Sprawa jest równie zagmatwana, co kwestia sołtysa Malinowskiego, który jest stryjem Leszczyńskiej. Córka Ocalonej twierdzi, że to strażniczka SS bez wzajemności zakochała się w jej matce i nie istniała między nimi relacja intymna. Matka wykorzystywała po prostu to uczucie jako taktykę przetrwaniaZagłady.