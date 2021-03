W Polsce potwierdzono już blisko 1,8 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 45 tysięcy zakażonych osób. W tej sytuacji rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia w województwach: warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Gut: Czas trwania trzeciej fali zależy od dwóch elementów

Gościem TVN24 był profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego. Został m.in. zapytany, ile potrwa trzecia fala epidemii w Polsce.

To nie jest sprawa określenia przeze mnie. To jest sprawa dwóch elementów - zachowań ludzi i szczepień. Niestety w obu przypadkach nawalamy. Szczepienia, bo nie ma szczepionek, a zachowania jakie są, to mamy okazję pooglądać - odpowiedział.

Czy w takim razie obostrzenia powinny być zaostrzane? Ograniczenia mają to do siebie, że mają coś zrobić, ale muszą być przyjęte przez tych, których dotyczą. Jeżeli są w jakiś sposób omijane, a zawsze się da ominąć, to przestają przynosić efekt albo stają się znacznie mniej skuteczne - powiedział.

Przekonywał przy tym, że "żadne miejsce nie generuje przypadków, przypadki generują ludzie". Problemem nie jest stok narciarski czy siłownia. Problemem są zachowania ludzi na siłowni, czy w kolejce na stoku. Teoretycznie można by otworzyć wszystkie miejsca, gdyby były tam przestrzegane reguły – dodał. - To nie państwo zamyka. To ludzie zamykają swoim działaniem - podkreślił.