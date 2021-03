Wciąż rozważamy wprowadzenie zakazu przemieszczania się podczas Wielkanocy - mówił w Radiu ZET członek Rady Medycznej dr Artur Zaczyński.

Reklama

Przekonywał przy tym, że większa mobilność, to też większa transmisja koronawirusa. Wirus jest obecnie bardziej niebezpieczny niż na początku pandemii. Musimy zachowywać się równie odpowiedzialnie jak rok temu. Liczby zachorowań są wciąż bardzo wysokie. Nasza odpowiedzialność społeczna jest w tej sytuacji najbardziej kluczowa - przekonywał. I apelował: Wszyscy jesteśmy zmęczeni pandemią, ale "liberum veto" wobec koronawirusa jest niebezpieczne. Musimy się zjednoczyć w walce przeciwko COVID-19. Bądźmy odpowiedzialni i nie róbmy polityki na koronawirusie.

Szczepienia przeciw covid-19

Dr Zaczyński był też pytany o harmonogram szczepień przeciwko koronawirusowi.

Obserwujemy coraz większą niechęć Polaków do szczepień - ocenia szef Szpitala Narodowego. To jego zdaniem, może być skutkiem medialnej propagandy przeciwko preparatowi AstraZeneca. Może mieć to dramatyczne skutki z liczbą zachorowań. Pamiętajmy, że przyjęcie przynajmniej jednej dawki szczepionki znacznie ogranicza niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem - zastrzegł dr Artur Zaczyński.

I co najważniejsze, musimy powrócić do wcześniej zakładanego programu szczepień. Zauważmy, że liczba działań niepożądanych wywołanych AstraZenecą jest mikroskopijna wobec ogółu zaszczepionych tym preparatem. Mam nadzieję, że narodowy program szczepień będzie się rozrastał. (...) - Przygotowujemy szpital węzłowy do szczepienia 10 tys. osób dziennie.

Zgodnie z zapowiadanymi dostawami szczepionek na kwiecień jego szpital będzie w stanie szczepić 300 tys. osób miesięcznie. Spadek liczby chętnych może to uniemożliwić.