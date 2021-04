Co to znaczy? To nawiązanie do fenomenu, czyli "kultury wykluczania" – nowego straszaka amerykańskiej prawicy . Przestrzega ona swoich zwolenników, że jeśli nie będą walczyć, lewica i liberałowie zmienią kraj nie do poznania, a ich samych wyrzucą poza nawias. Znikną tradycyjne wartości rodzinne i religijne. Zagrożone będą indywidualne swobody z wolnością słowa i prawem do noszenia broni na czele.