Ta partia nie istnieje, gdyż nigdy jej nie zarejestrowano. Od początku uważałem ten projekt polityczny za chybiony. A Mateusza znam towarzysko i wstawiłem się za nim, gdy trzymano go latami w areszcie nawet bez aktu oskarżenia, co było pogwałceniem prawa i na co zwróciła również uwagę Komisja Praw Człowieka ONZ, żądając jego natychmiastowego uwolnienia.

Normalnie to około 3 tys. zł miesięcznie. Ostatnio więcej, bo biorę udział w programie telewizyjnym "Wolni od długów". W maju będzie premiera , w Polsacie. Jestem tam ekspertem. A w programie jest o upadłościach, negocjacjach, bankach i o długach. Problemy ludzi, czyli to, czym i tak się na co dzień zajmuję. Powiem szczerze, że po tej przygodzie telewizyjnej zmieniłem trochę zdanie o młodych, dobrze zarabiających profesjonalistach, bo poznałem świetnych i empatycznych researcherów, kamerzystów, dźwiękowców.

Nie, ja powtarzam, że to nie wstyd być biednym, ale też nie wielki honor. I nie robię cnoty z biedy, z walonek, kufajek. Chciałbym, żeby wszyscy jedli homary i chodzili do opery. Równajmy w górę! Kiedy przychodzę do urzędu i widzę tam wysoki standard, to mówię, żeby zrobili tak, by substancja komunalna do tego dociągnęła, żeby tak ładnie było w mieszkaniach, na klatkach schodowych, wszędzie. Patrzą na mnie dziwnie.

Widziała pani ten nagłówek w "Super Ekspressie"? "Brat Magdy Gessler mieszka w biedzie"? A na zdjęciu ja palący w piecu, bo mieszkam w domu z piecami, na granicy Warszawy. Jak było zimno, to się też prądem dogrzewaliśmy i rachunek przyszedł 2,2 tys. zł. Pytała pani o moje zarobki. Jak mam na rachunki, to się cieszę. Wtedy czuję się bajecznie bogaty. I nawet daję innym. Musi pani wiedzieć, że ja też nie mam kłopotów z braniem, bo jak ktoś nie przyjmuje darów, to znaczy, że się wywyższa. Tym darem może być to, że sąsiad zrobił mi półkę, a jak zapytałem, ile się należy, to powiedział, że na koszt fundacji stolarzy polskich... My to nazywamy pomocą wzajemną. Gdyby moja siostra ofiarowywała mi nieograniczone sumy pieniędzy, ja bym je wszystkie przyjmował.