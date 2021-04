Po co powołał pan Krajowy Instytut Mediów?

Dlaczego? Staram się realizować projekt w całkowitym oderwaniu od polityki. Nawet niezależnie od wszystkich innych działań KRRiT . Jest to projekt prorynkowy, a nie polityczny, ma zagwarantować nowoczesny system rozliczeń na rynku mediów, które w dużej mierze utrzymują się z reklamy. To tworzenie nowej waluty rozliczeniowej.

Namawiam panią do wzięcia udziału w ankiecie. Potem, jeżeli spełnia pani kryteria metodologiczne w doborze próby, zapraszam do udziału w panelu badawczym i wyposażam w nasz miernik. To smartfon albo smartwatch z odpowiednim oprogramowaniem.

Nie, 30 tys. to liczba ankietowanych gospodarstw w badaniu założycielskim. Samych urządzeń, a więc panelistów, będzie ok. 4 tys.

Budżet KIM to 30 mln zł, ale badanie założycielskie i rekrutacja panelu to tylko część zadań.

Co to znaczy aktywny panel pasywnego pomiaru?

To, że aktywność panelisty ogranicza się do noszenia włączonego urządzenia, które samo wyłapie i zidentyfikuje opomiarowane treści medialne oraz wskaże ich źródło. Urządzenia raportują, w jakim środowisku medialnym użytkownik się obraca, jakich programów telewizyjnych, radiowych czy internetowych słucha i ogląda.

Przecież to jest projekt rynkowy. Transparentny, audytowany międzynarodowo i kontrolowany przez rynek. Zresztą powołanie się na prezesa Kurskiego nie jest trafione. Sam byłem negatywnym bohaterem „Wiadomości”, m.in. z powodu naszych badań. Pokazało to tylko, że KIM jest instytucją niezależną.

To wynika z ustawy o radiofonii i telewizji. Tradycyjne media przeżywają kryzys, a KIM powstał po to, by utrzymywać i wzmacniać ich pozycję. To badanie stanowiące podstawę do wszelkich innych badań i pomiarów na tym ciągle zmieniającym się rynku, gdzie budżety reklamowe przesuwane są w coraz większym stopniu w stronę internetu i globalnych graczy.