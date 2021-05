Zdaniem Lacombe ustalony przez prezydenta Emmanuela Macrona harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych jest "bardzo, bardzo optymistyczny”.

Reklama

Są to decyzje polityczne, a nie naukowe, które podejmowane są od stycznia – podkreśliła Lacombe w stacji BFM TV.

Koronawirus we Francji

Od kwietnia sytuacja epidemiczna we Francji poprawia się. Według ostatnich dostępnych danych w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u ok. 26 tys. osób, a w szpitalach zmarło 244 chorych z Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła do 105 660, a liczba zakażonych od początku pandemii wynosi ok. 5,7 mln.

Luzowanie obostrzeń, rozpoczęte przez władze 3 maja zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, ma się odbywać w czterech etapach.

19 maja otworzyć się będą mogły wszystkie placówki handlowe i przesunięty zostanie początek obowiązywania godziny policyjnej z g. 19 na 21. Złagodzony zostanie też obowiązek pracy zdalnej. Do uczestnictwa w zbiorowych imprezach wymagany ma być tzw. paszport sanitarny. Otwarte zostaną muzea, teatry, kina i inne sale oraz miejsca widowiskowe, jak również ogródki kawiarni i restauracji z limitem do sześciu osób przy stoliku.

Od 9 czerwca godzina policyjna ma się zaczynać o g. 23, restauracje będą mogły obsługiwać klientów w środku. Zaczną pracować sale sportowe, siłownie i fitness kluby, ale pod warunkiem przestrzegania ograniczeń sanitarnych.

„Paszport sanitarny” obowiązywać będzie też turystów zagranicznych. Wszyscy będą musieli go okazać, wchodząc do kina, teatru lub na stadion, tak samo jak na targach i wystawach gromadzących ponad 5 tys. osób.

30 czerwca odwołana ma zostać godzina policyjna. Liczba widzów w salach podwyższona będzie do tysiąca, co otwiera możliwość przeprowadzenia letnich festiwali teatralnych, muzycznych i imprez rozrywkowych.