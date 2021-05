Ja też rzecznikiem ZPnB i szefem portalu, który działa przy związku. Mieliśmy obowiązek informować. I dopóki mogliśmy, robiliśmy to. Dostałem ostrzeżenie prokuratorskie. Chciano mi w ten sposób zamknąć usta, bym nie komentował tego, co się dzieje z Polakami na Białorusi. Gdybym się poddał, zawiódłbym wszystkich moich kolegów od tygodni zamkniętych w aresztach, nie mógłbym mówić, co się z nimi dzieje, nie mógłbym mówić o przesłuchaniach działaczy w terenie, o tym, że białoruska władza zarzuciła szeroką sieć w całym kraju na wrogów. Z zamkniętymi ustami byłbym po prostu bezużyteczny. Zresztą nawet nie zdążyłem złamać zakazu, bo już rano następnego dnia nas zgarnęli i zawieźli na przesłuchanie do Mińska. A tam cały czas sugerowano, że jeszcze z nami się spotkają. Non stop było mówione, że jeszcze dopowiemy sobie inne kwestie przy kolejnej okazji. A do mnie wprost: pan siedzi tu dziś w sznurowadłach, a może pan siedzieć bez – co jest przecież jednoznaczną aluzją, że będę doprowadzony do celi i zamknięty.