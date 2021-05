Nie może tego oczekiwać, ponieważ nadal jesteśmy członkami Porozumienia i będzie tak przynajmniej do rozstrzygnięcia sądu. Sprawy są w apelacji, bo sąd pierwszej instancji oddalił powództwo bez rozpoznania. Porozumienie z PiS zostało wynegocjowane, gdy Jarosław Gowin miał 18 przedstawicieli w parlamencie. Dziś ma ich dziewięciu, po Sośnierzu i Maksymowiczu odejście zapowiada Michał Wypij. To jest niewspółmierne do tego, czym dysponował na początku. Jarosław Gowin jest nieobliczalny. Jakie ma dziś poglądy, jakie Porozumienie ma kierunki? Czy to dalej partia prawicowa, konserwatywna czy już nie? Czy jest wolnorynkowa, skierowana do przedsiębiorców? Jest w koalicji czy kolaboruje z opozycją? Nie wiadomo. Chcemy być jak najdalej od tego wizerunku. Dziś szyld Porozumienia jest na tyle zdewaluowany, że nie ma sensu tracić energii, by go firmować. Nie chcemy tkwić bezproduktywnie w tym sporze, tylko postawić na coś nowego.