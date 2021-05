Kiedyś istniała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jeżeli znajdowano szczątki polskich żołnierzy – czy to z września, czy to legionistów, czy to z innych okresów – to zajmowała się tym właśnie Rada. Dokumentacją, pochówkiem, upamiętnieniem, koordynacją. To z ROPWiM prowadziliśmy prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzach katyńskich w Charkowie i Bykowni, z Radą współpracowaliśmy podczas ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. W 2016 r. ROPWiM została rozwiązana, bo ktoś uznał, że jest niepotrzebna, a jej obowiązki i zadania przejmie IPN. Po odnalezieniu szczątków zadzwoniłem więc do IPN, a jakaś pani odpowiedziała mi, że żołnierze z września nie są w jej gestii i podała numer do kogoś innego. Zadzwoniłem do innej pani, która powiedziała, że to też nie ona i trzeba zadzwonić jeszcze do innej pani, ale za 20 minut, bo muszą się naradzić. Odczekałem, zadzwoniłem i usłyszałem od kolejnej pani, że to także nie ona i podała mi numer do prokuratora IPN. Ten, bardzo miły i uprzejmy, oznajmił, że nie jest zainteresowany tego typu akcjami. To znaczy: nie jest zainteresowany ekshumacjami żołnierzy, którzy brali udział w kampanii wrześniowej.