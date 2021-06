Gdyby oceniać szczyt w Genewie w kategorii osiągniętych porozumień czy kwestii, w których odnotowano wymierny postęp, to lista nie będzie długa. Podpisano amerykańsko-rosyjską deklarację o stabilności strategicznej, gdzie mowa o tym, iż strony „potwierdzają dziś swe przywiązanie do zasady, że w wojnie nuklearnej nie ma zwycięzców i nigdy nie powinno się jej wywoływać”. Jest to świadome powielenie sformułowania, którym zakończył się w 1985 r. odbywający się w tym samym miejscu w Genewie Reagan–Gorbaczow. Tamto spotkanie rozpoczęło proces odprężenia między krajami.