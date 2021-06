Uwiarygadniająjako polityka, który Braunem to nigdy nie będzie, ale za to ma większe szanse na bycie u władzy i wnerwianie Salonu.

W uwadze o maseczkach jawnie puszczał oko do publiczności – no, tak, jest sporo przesady w tej narracji o niby to wielkiej pandemii, prawda? W refleksji nad szczepieniami (i wyzwaniami epoki) co najwyżej leciutko mrugnął, nie podważając jednak ani grozy pandemii, ani sensu szczepień.