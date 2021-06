Oczywiście nie każdy tak jak szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i minister ma dostęp do informacji poufnych, niejawnych czy tajnych. Nie każdy też podejmuje istotne dla państwa decyzje czy blisko współpracuje z premierem. Każdy jednak może paść ofiarą cyberataku. Dla cyberprzestępców kluczowe jest to, że coraz większa część naszej aktywności przenosi się do internetu i tam wydajemy coraz więcej pieniędzy. Pieniądze zaś są najważniejszym celem rabusi.

Pandemia znacząco przyspieszyła trend życia online. Nie tylko w obszarze bankowości, e-commerce, biznesu, ale też w kontaktach obywateli z urzędami. Za ludźmi do sieci podążyli przestępcy. Są kreatywni i podążają za zmianami nawyków konsumenckich. Reklama Wraz z pandemią jeszcze większą popularnością zaczęły cieszyć się zakupy online. Dla branży kurierskiej rozpoczęły się żniwa, podobnie jak dla oszustów. Na popularności zaczął zyskiwać model wyłudzeń związanych z realizacją przesyłek. Czy uważasz za dopuszczalne korzystanie przez polityków z prywatnych skrzynek e-mailowych do korespondencji służbowej? CZYTAJ WIĘCEJ W E-DGP>>> Bartek Godusławski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję