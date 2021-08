Wydaje się jednak, że warto wziąć trzy głębsze oddechy, podrapać się w głowę, może nawet pójść na spacer czy przepłynąć się łódką (w końcu sierpień to czas wakacji) i na całą sprawę spojrzeć z pewnym dystansem. Tak więc po pierwsze, nieważne jak głupie, bezsensowne i szkodliwe są wojenki PiS z mediami, świat wojska różni się od świata mediów zasadniczo – tutaj bardzo niewiele rzeczy istotnych dzieje się szybko. Ruchy są planowane na wiele lat do przodu, co widać choćby na przykładzie trwającej budowy magazynów na sprzęt wojsk amerykańskich w Powidzu. To nie jest tak, że jedną decyzją z dnia na dzień przeniesiemy gdzieś kilka tysięcy żołnierzy. Taka operacja wymaga planowania i budżetu, rozbudowanej infrastruktury, a na dodatek namówienia do tego wojskowych, bo inaczej cały proces mogą boleśnie opóźniać. Przekonał się o tym m.in., który jako prezydent radośnie ogłosił, że część wojsk USA wycofa się z Niemiec.