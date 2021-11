Wyrok TK nie ma znaczenia dla tej sprawy. W Pszczynie istotne pytanie dotyczy tego, czy lekarze mogli przewidzieć tragiczny dla życia matki skutek i czy mogli podjąć działania zaradcze, włącznie ze skutkującymi śmiercią dziecka. Prawo, w tym wyrok TK, podjęcia takich działań nie zakazuje. Zatem jeżeli lekarze przewidywali zagrożenie dla matki, ale nie podjęli działań, to narażają się na zarzut błędu medycznego. Tak zresztą kwalifikuje to pełnomocniczka rodziny zmarłej.

To nieusprawiedliwione psychologizowanie. Doszukiwanie się tego rodzaju motywacji u specjalistów od lat wykonujących swój zawód jest nieuprawnione. Lekarze doskonale wiedzą, kiedy sytuacja może zagrażać pacjentce. Tutaj doszło do bezwodzia, co w połączeniu z innymi okolicznościami może doprowadzić do sepsy, nieść ze sobą ryzyko niepłodności, a nawet śmierci. Jest oczywiste z punktu widzenia prawa, że wtedy trzeba ratować matkę, nawet jeżeli wiąże się to z poświęceniem życia dziecka poczętego.