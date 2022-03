Reklama

Skrzypczak został zapytany czy Putin zdecyduję się na przetestowanie art. 5. Moim zdaniem nie. Rosyjskie elity szukają teraz rozpaczliwie jakiegoś rozwiązania. Nie spodziewali się tak jednoznacznej odpowiedzi z Brukseli. Będą szukali na arenie międzynarodowej sojuszników. Na razie czynią to Chiny ale wydaje mi się, że będzie się to zmieniać w kontekście tego co mówił prezydent Biden - komentował.

Były dowódca wojsk lądowych ocenił efekty szczytu NATO

"NATO mówi Putinowi ani kroku dalej"

Zdecydowana wola wspierania Ukrainy. Członkowie NATO będą wspierać nie tylko politycznie ale i militarnie Ukrainę wysyłając jej broń i wyposażenie do walki z armią rosyjską.

Przekaz do Kremla idzie jednoznaczny, Panie Putin Ty nam grozisz bronią nuklearną, my tą broń też mamy, w odpowiednim czasie udzielimy odpowiedzi na to czym nam grozisz - mówił generał.