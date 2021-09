Wszystko się może zdarzyć, gdy w obozie Zjednoczonej Prawicy szykuje się rządowa rekonstrukcja. Do tego stopnia, że może nawet nie dojść do wymiany ministrów. Przynajmniej taki sygnał wysłał w weekend premier Mateusz Morawiecki, pytany w RMF FM o to, jak głębokie będą roszady na rządowych stołkach i kiedy nastąpią.

Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że karty są już tasowane, ale nie wiadomo, jak będzie wyglądało rozdanie i kto usiądzie do gry. Mamy temat szybko załatwiony, bo nie planujemy żadnej rekonstrukcji rządu - odpowiadał szef rządu i zapewniał, że o jego dymisji nie ma mowy. Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich tygodniach kadrowymi plotkami żyje cały obóz władzy . Nasi rozmówcy ztwierdzą, że karty są już tasowane, ale nie wiadomo, jak będzie wyglądało rozdanie i kto usiądzie do gry. Co zrobić z resortem po Gowinie? Prezes PiS Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu wrócił z urlopu i od tej pory kolędują do niego politycy partii. Na początek – zdaniem naszych informatorów – była szykowana delikatna rekonstrukcja, bo w kontekście kłopotów z większością w Sejmie większe kołysanie łodzią nie ma sensu. Na pewno jednym z zasadniczych dylematów PiS jest, co zrobić z masą spadkową po Jarosławie Gowinie. w ubiegłym tygodniu wrócił z urlopu i od tej pory kolędują do niego politycy partii. Na początek – zdaniem naszych informatorów – była szykowana delikatna rekonstrukcja, bo w kontekście kłopotów z większością w Sejmie większe kołysanie łodzią nie ma sensu. Na pewno jednym z zasadniczych dylematów PiS jest, co zrobić z masą spadkową po Jarosławie Gowinie. Bartek Godusławski Grzegorz Osiecki