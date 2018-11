Po fiasku negocjacji dotyczących zawarcia ugody obaj będą teraz zeznawać przed sądem. Rozpoczął lider PiS.

To jest oskarżenie, w najwyższym stopniu nieprzyjemne. To jest oskarżenie, że nie dbałem o życie, o swojego brata, ale też o życie 90 kilku innych osób, w tym wielu bardzo mi bliskich. To oskarżenie wyjątkowo ciężkie – powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że podczas swojej ostatniej rozmowy telefonicznej z bratem, prezydentem Lechem Kaczyńskim "nigdy nie wydawał żadnego polecenia", aby na siłę lądować w Smoleńsku.

Ja w ogóle nigdy nie wydawałem żadnych poleceń mojemu bratu. Jedynym tematem tej rozmowy był stan zdrowia matki. Brat powiedział mi, że nie ma sytuacji zagrożenia życia, więc nie muszę jechać do szpitala – dodał Kaczyński.

Uszczypliwości na korytarzu

Przed godziną 10 Jarosław Kaczyński pojawił się w sądzie w Gdańsku. Kilka minut po nim stawił się również Lech Wałęsa. W koszulce z napisem "Konstytucja". Choć obydwaj stali obok siebie, rozmawiali głównie przez dziennikarzy, rzucając na zmianę uszczypliwości swoim kierunku. Były prezydent powtórzył, że podtrzymuje wszystko, co napisał. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

- Wszystko co wcześniej wykonałem i powiedziałem, podtrzymuję - mówił do dziennikarzy Lech Wałęsa przed wejściem na salę sądową.

Mimo, że obydwaj stali obok siebie, nie patrzyli w swoją stronę, tylko na zmianę rzucali w swoim kierunku pół-słówka. Stali obok siebie przez ok. 10 minut przed salą rozpraw, ale nie podali sobie rąk.

Na pytanie jak współpracowało się z Jarosławem Kaczyńskim, Wałęsa odpowiedział, że bardzo dobrze dopóki kontrolował, to co robi. - Jak zaczął działać samodzielnie, to robi, to co teraz jak widzicie - mówił.

Prezes PiS w odpowiedzi na te słowa, stwierdził, że "nie ma zamiaru rozmawiać na tym poziomie".

Wałęsa powiedział Kaczyńskiemu, że "jest jego największą pomyłką.

Po co ja pana ministrem robiłem? O mój Boże - powiedział Wałęsa do Kaczyńskiego. A po co ja pana prezydentem? - odparł szef PiS.

- Może pojednamy się po tamtej stronie. Choć to jednak nie jest możliwe, bo ja pójdę do nieba, a pan trafi w inne miejsce - skomentował były prezydent.

Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. W pozwie stwierdzono, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce ponadto, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS zamieścił sam Wałęsa pod koniec lipca 2017 r. na Facebooku. B. prezydent skomentował też na portalu sam pozew. Stwierdził tam: Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę - uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersję walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej - napisał b. prezydent.

Po wyrzuceniu Pana z całą Pana sitwą z Kancelarii Prezydenta i przeszkodzeniu w zamachu rządowi Olszewskiego (opis całej sprawy można znaleźć w książce Gen. Wejnera), postanowiliście mnie zniszczyć TW Bolkiem, papierami dobrze przygotowanymi i fałszowanymi przez SB - dodał Wałęsa.