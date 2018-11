- Wszystko co wcześniej wykonałem i powiedziałem, podtrzymuję - mówił do dziennikarzy Lech Wałęsa przed wejściem na salę sądową.

Mimo, że obydwaj stali obok siebie, nie patrzyli w swoją stronę, tylko na zmianę rzucali w swoim kierunku pół-słówka. Stali obok siebie przez ok. 10 minut przed salą rozpraw, ale nie podali sobie rąk.

Lech Wałęsa / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

Na pytanie jak współpracowało się z Jarosławem Kaczyńskim, Wałęsa odpowiedział, że bardzo dobrze dopóki kontrolował, to co robi. - Jak zaczął działać samodzielnie, to robi, to co teraz jak widzicie - mówił.

Jest już także @PresidentWalesa Tym samym obie strony spotkają się wreszcie przed sądem. Jarosław Kaczyński chce https://t.co/RmFjCa7euY. przeprosin za wpisy Wałęsy, które naruszyć miały dobra osobista PJK @RMF24pl pic.twitter.com/sB08XNlCkJ — Kuba Kaługa (@ka_uga) 22 listopada 2018

Prezes PiS w odpowiedzi na te słowa, stwierdził, że "nie ma zamiaru rozmawiać na tym poziomie".

Wałęsa powiedział Kaczyńskiemu, że "jest jego największą pomyłką.

Po co ja pana ministrem robiłem? O mój Boże - powiedział Wałęsa do Kaczyńskiego. A po co ja pana prezydentem? - odparł szef PiS.

Jarosław Kaczyński / Polska Agencja Prasowa / Adam Warawa

- Może pojednamy się po tamtej stronie. Choć to jednak nie jest możliwe, bo ja pójdę do nieba, a pan trafi w inne miejsce - skomentował były prezydent.

Sąd Okręgowy w Gdańsku zaproponował w czwartek zawarcie ugody między prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim oraz b. prezydentem Lechem Wałęsą. Ogłosił też przerwę, aby strony mogły rozważyć taką możliwość.

Proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie rozpoczął się w marcu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską.

Kaczyński domaga się od Wałęsy przeprosin i wpłaty 30 tys. zł na cele społeczne za wpisy na Facebooku od czerwca do września 2016 r. W pozwie stwierdzono, że ze strony byłego prezydenta padły zarzuty, iż "Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r." W oświadczeniu, którego domaga się od Wałęsy Kaczyński, ma znaleźć się stwierdzenie, że były to "bezprawne i nieprawdziwe zarzuty".

Kaczyński domaga się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chce ponadto, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

Treść pozwu szefa PiS zamieścił sam Wałęsa pod koniec lipca 2017 r. na Facebooku. B. prezydent skomentował też na portalu sam pozew. Stwierdził tam: Wszystko, co Pan przygotował przeciw mnie na tych 15 stronach pozwu, potwierdzam, niczego się nie wypieram i z niczego nie będę się przed Panem i Pańskimi agentami wyciągniętymi z komuny tłumaczył. Powtórzę - uważam, że za śmierć smoleńską odpowiada Pan, bo to Pan realizował swoją obłąkaną wersję walki o władzę. To było tak jak dziś, obłąkana wersja utrzymania władzy z Panem w roli głównej - napisał b. prezydent.

Po wyrzuceniu Pana z całą Pana sitwą z Kancelarii Prezydenta i przeszkodzeniu w zamachu rządowi Olszewskiego (opis całej sprawy można znaleźć w książce Gen. Wejnera), postanowiliście mnie zniszczyć TW Bolkiem, papierami dobrze przygotowanymi i fałszowanymi przez SB - dodał Wałęsa.