"Do Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju dołącza Pan Bartosz Marczuk. Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jego wdrożenie to ogromne wyzwanie organizacyjne – przed PFR ustawodawca postawił zadanie zbudowania ewidencji wpłat dla ponad 11,5 miliona pracowników, systemu rozliczeń i dopłat oraz budowę portalu informacyjnego PPK" – wskazał cytowany w materiałach prasowych prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Marczuk, dotychczas wiceminister RPiPS, złożył w listopadzie rezygnację ze stanowiska.