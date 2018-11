Do zdarzenia jak podaje "Gazeta Radomszczańska" doszło w piątek, ok. godz. 14.30 przy ul. Grota Roweckiego. Volkswagen passat uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na początku ulicy. Gdy kierowca wyszedł, właściciel posesji zobaczył, że może być pijany. Zadzwonił na policję i poprosił kolegę, by nie pozwolił kierowcy odjechać.

Policjanci zbadali Wiesława K. alkomatem, miał prawie 0,9 promila alkoholu we krwi. Zabrali go do szpitala, gdzie trzykrotnie pobrano mu krew. W rozmowie z Gazetą tłumaczył, że przed wypadkiem wziął leki, ale nie doczytał ulotki. Po spotkaniu, na którym był, wypił naparsteczek alkoholu. Nie przewidział, że ta ilość tak na niego zadziała. Do domu miał raptem 300 metrów.

W piątek poinformował zarząd regionalny PiS, że w poniedziałek złoży wniosek o rezygnację z mandatu radnego. Nie ma to jednak związku z piątkową kolizją, tylko z chorobą. Zapowiedział, że w sądzie przedstawi dokumentację lekarską i ma nadzieję na łagodny wyrok.

Wiesław K. był wieloletnim prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 2016 roku startował na prezydenta Radomska w przedterminowych wyborach. Zdobył mandat w tegorocznych wyborach samorządowych do rady powiatu.

Wiesław K. stanie przez sądem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności, grzywna do 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet dożywotnio.

Mężczyzna to prywatnie wujek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy - informuje portal radomsko24.pl.