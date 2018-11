Manfred Weber podkreślił w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z szefem PO Grzegorzem Schetyną, że wybory do PE przesądzą, czy jesteśmy gotowi na relacje partnerskie, czy zamkniemy się w egoizmie i myśleniu narodowym. Dodał, że jego obecność w Warszawie to jasny sygnał, iż należy walczyć z nacjonalizmem i antysemityzmem w Unii Europejskiej. Europa jest odpowiedzią na nacjonalizm i egoizm i to jest kluczowe zagadnienie dla wyborów do PE" - zaznaczył polityk.

Grzegorz Schetyna wyraził zadowolenie, że Weber rozpoczyna kampanię Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie. Przypomniał, że Weber będzie kandydatem tego europejskiego ugrupowania na szefa Komisji Europejskiej.