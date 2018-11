W środę rano PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak przekazał PAP poseł Marek Ast, projekt nowelizacji ustawy o SN daje podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku; ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają taką możliwość.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował w środę na Twitterze, że przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki zwrócił się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o nadanie numeru druku oraz uzupełnienie porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia Izby o punkt dotyczący rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Stwarzamy podstawę, która umożliwia ten powrót - ci wszyscy, którzy przeszli w stan spoczynku na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym, w tej chwili w oparciu o tę nowelizację, będą mogli do Sądu Najwyższego powrócić. Ci, którzy chcieliby jednak pozostać w stanie spoczynku też mają taką możliwość - poinformował PAP przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast (PiS).

Jak dodał, obecna procedura związana z ubieganiem się o zgodę prezydenta na dalsze orzekanie w SN sędziów po ukończeniu 65 roku życia zostaje uchylona. - Ale zostaje wprowadzony kategoryczny zapis, że dla sędziów, którzy weszli do SN na mocy nowych przepisów wiek przejścia w stan spoczynku wynosi 65 lat już bez jakichś zapisów o możliwości przedłużenia tego okresu - powiedział poseł PiS.

"Gotowi jesteśmy do pewnych zmian"

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który był w środę rano gościem radiowej Jedynki, powiedział, że o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie chce się wypowiadać. Przypomniał jednak, że rząd przedstawił Komisji Europejskiej pewne propozycje – "można powiedzieć, że są to nowe założenia do nowelizacji", ale czy do takiej nowelizacji dojdzie, rozstrzygnie dialog z KE i argumenty przedstawiane przez Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Gotowi jesteśmy do pewnych zmian. W mojej ocenie są to zmiany daleko idące i konsumujące zarzuty Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości, jednak z drugiej strony nie akceptujemy takiej wykładni prawa, którą próbuje się Polsce, a tak naprawdę wszystkim krajom unijnym, narzucić – że orzeczenia TS obowiązują bezpośrednio, czyli nie trzeba w ślad za tymi orzeczeniami dostosowywać prawa krajowego, tylko wprost się te orzeczenia stosuje – powiedział.

Według wicepremiera jedną sprawą jest sprawa Sądu Najwyższego – "moim zdaniem ten spór nie był nam potrzebny", a drugą jest dyskusja o granicach ingerencji instytucji unijnych. Według niego unijni urzędnicy uzurpują sobie prawa, które nie wynikają z traktatu lizbońskiego.

Generalnie uważam, że zagrożeniem dla integracji europejskiej nie jest nacjonalizm. Nacjonalizm jest jak gorączka, która nie jest chorobą, jest oznaką choroby. A co jest tą prawdziwą chorobą – jest to utopia jednego europejskiego superpaństwa, które uchyla ważność działania państw narodowych, likwiduje pojęcie ojczyzny, do patriotyzmu podchodzi jak do czegoś negatywnego – ocenił.

Mam nadzieje, że z tego sporu z UE w sprawie sądownictwa wynikną morały dla całej Europy. Integracja europejska jest wielką wartością. Żeby chronić tę wartość trzeba też chronić państwa narodowe – podkreślił polityk w wywiadzie.