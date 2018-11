Posłanka zaznaczyła, że były premier nie szanuje opozycji. On wychodzi w czasie obrad, nie chce słuchać tego co ma do powiedzenia opozycja. Nie uważa, że jej wczorajsze wystąpienie w Sejmie było mową nienawiści.

Beata Lubecka pytała o zadłużenie jej byłej partii Nowoczesnej. Joanna Schuering-Wielgus: Nie zadłużyłam Nowoczesnej ani ja, ani Ryszard Petru, skarbnik robił przelew, popełnił błąd. Ktoś bierze kredyt, a ktoś później księgowo ogarnia. Podkreśliła: Kiedy byliśmy w Nowoczesnej, Ryszard Petru spłacał kredyt. Katarzyna Lubnauer wiedziała jaka jest sytuacja, ale nie miała pomysłu jak to rozwiązać. Mnie to akurat nie dziwi.

O swojej nowej partii Teraz! Joanna Schuering-Wielgus powiedziała w Radiu ZET, że "nie będzie działać pod dyktando sondaży". Liczy, że członkowie nowego ugrupowania, nie będą się bali podejmować odważnych decyzji i będą brali udział w głosowaniach.

W dalszej części rozmowy pytana o możliwość współpracy z Koalicją Obywatelską, posłanka odpowiedziała: Koalicja Obywatelska nie zdała egzaminu, jej oferta programowa nie była na tyle silna, żeby ludzie zechcieli na nich zagłosować. Zdaniem Joanny Schuering-Wielgus bardzo ważna jest lista nazwisk do europarlamentu. Powinny tam pójść bardzo silne osobowości, które będą walczyły o Polskę, żeby weszła na te tory, na których byliśmy jeszcze cztery lata temu - dodała.