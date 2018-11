Zaprzysiężony właśnie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował w piątek swoich najbliższych współpracowników w ratuszu. Na funkcjach wiceprezydentów pozostaną: Renata Kaznowska i Michał Olszewski. Nowymi osobami na tych stanowiskach będą natomiast Paweł Rabiej oraz Robert Soszyński. W ratuszu będzie również pracować była kandydatka ruchów miejskich na prezydenta stolicy Justyna Glusman - ma odpowiadać m.in. za walkę ze smogiem.

Patryk Jaki, który rywalizował z Trzaskowskim w wyborach na prezydenta stolicy, uzyskanie przez Glusman stanowiska w stołecznym ratuszu skomentował w piątek na Twitterze. "Jakby to napisała PO - korupcja polityczna. Za bicie we mnie w kampanii z pozycji "niezależnych ruchów" - dostali stołeczek. To tyle jeśli chodzi o tzw. ruchy miejskie. Wstyd i kompromitacja" - napisał.

Do sprawy odniósł się na Twitterze również wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej, warszawski radny Sebastian Kaleta. "Prezydenturę @trzaskowski_ rozpoczyna od tworzenia nowych stanowisk. Stanowisko dla @JustynaGlusman wymaga organizacji konkursu, a zaprezentowanie jej pokazuje, kto ma go wygrać" - ocenił. "Groteskowo to wygląda. Czy wszystkie konkursy w mieście będą tak ustawiane?" - dodał.

Trzaskowski zaprzysiężony został w czwartek na inauguracyjnej sesji Rady Warszawy. W rozpoczynającej się kadencji w 60-osobowej Radzie Warszawy samodzielną większość 40 radnych ma Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska), 19 radnych - PiS; jeden mandat ma SLD Lewica Razem - radną została Monika Jaruzelska.