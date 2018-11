Adam Bielan pytany w tygodniku, czy wycofanie się z kontrowersyjnych decyzji w sprawie Sadu Najwyższego to totalna porażka PiS w kwestii reformy sądownictwa, odparł, że była to trudna decyzja. Niemniej mówiliśmy, że nie zamierzamy kwestionować postanowień Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej). Mamy orzeczenie zabezpieczające, prowadzimy ponadto od wielu miesięcy dialog z Komisją Europejską" - zaznaczył.

Wicemarszałek podkreślił, że obecna nowelizacja jest elementem kompromisu. Ale też jest to dowód, że propaganda opozycji, jakobyśmy chcieli polexitu, była totalnie nieprawdziwa. Platforma będzie się smażyć w piekle za to, że ten termin wprowadziła do debaty publicznej, czym zaktywizowała część eurosceptycznych, jednakże umiarkowanych dotąd wyborców - ocenił. Zdaniem Bielana PO w wyborach europejskich będzie zapewne nieraz tego dżina polexitu z butelki wypuszczać. Będzie się posługiwała tą goebbelsowską propagandą, że myślimy o wyjściu z Unii, wbrew oczywistym faktom. Skutki tej cynicznej gry mogą się okazać katastrofalne - powiedział.

Bielan skomentował również sprawę związaną z Komisją Nadzoru Finansowego. Na pytanie, czyja to jest afera, odparł: Nie wiem, czy należy w ogóle używać tego słowa. Marek Chrzanowski, były prezes KNF, w mojej opinii nie powinien prowadzić takich rozmów. Zapłacił za to stanowiskiem. To, czy przekroczył uprawnienia, wyjaśnią teraz prokuratura i sąd - powiedział. Według wicemarszałka drugim wymiarem tej sprawy są działania instytucji państwowych wobec banków Leszka Czarneckiego. Uważam, że KNF, jeżeli czymś zgrzeszyła, to zbyt małą asertywnością wobec tych banków - ocenił.

Bielan podkreślił, że nie wierzy, by Chrzanowski uzgadniał swoją rozmowę i jej treść z którymkolwiek z liderów obozu rządzącego. Tym bardziej, że w jej trakcie były prezes KNF mówi źle o premierze, skarży się na działania Zdzisława Sokala czy na wiceministra finansów Piotra Nowaka. Generalnie stwierdza, że cały obóz jest zły, a on jeden będzie pozytywną postacią, która postara się pomóc Czarneckiemu - zaznaczył.

Na uwagę, że opozycja domaga się w tej sprawie powołania komisji śledczej, Bielan odparł, że komisję śledczą powinno się powoływać wówczas, gdy zawodzą instytucje państwa. Tak było w przypadku Amber Gold, gdy od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do rozpoczęcia śledztwa minęło aż 2,5 roku - powiedział. Obecnie reakcja była natychmiastowa. To, że sprawa ujrzała światło dzienne osiem miesięcy od wydarzenia, nie było winą państwa, tylko Leszka Czarneckiego. Gdyby Czarnecki ujawnił sprawę na przełomie marca i kwietnia, to jeszcze szybciej można by ją wyjaśnić - dodał.

Wicemarszałek wypowiedział się również na temat b. premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Donald Tusk był niegdyś sprawnym politykiem, ale jego ostatnia wypowiedź o bolszewikach została źle przyjęta w Polsce - zaznaczył. W jego ocenie Tusk na stanowisku, które obecnie sprawuje, mógł utracić swój słynny instynkt społeczny. Tym bardziej, że nie osiągnął zbyt wielu sukcesów. Brexit jest klęską Unii Europejskiej, a udział Donalda Tuska w tej klęsce jest bardzo znaczący" - powiedział Bielan.