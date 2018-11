Do rezygnacji wezwały ostatnio Czarzastego rady miejskie SLD w Poznaniu i Warszawie. Czarzasty pytany we wtorek w TVN24, czy rozważa rezygnację z szefowania SLD odparł: "Rozważam taką rzecz: twardo, po męsku prowadzić partię".

Poznańscy i warszawscy działacze Sojuszu chcą dymisji Czarzastego w związku z wynikiem, jaki ich partia osiągnęła w wyborach samorządowych. Szef poznańskiej Rady Miejskiej Bartosz Kaczmarek powiedział, że rada wydała w tej sprawie stosowną uchwałę. "W związku z katastrofalnym wynikiem wyborczym SLD wzywamy Przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i rezygnacji z funkcji Przewodniczącego SLD" - podkreślono w opublikowanej na Facebookowym profilu "SLD Poznań" uchwale.

Media informowały, że podobną uchwałę przyjęła też Rada Warszawska SLD. Zażądała w niej m.in. zwołania konwencji Sojuszu w Warszawie, by określić dalsze kierunki działań i zarządzić wybory nowego przewodniczącego partii.

Czarzasty poinformował we wtorek, że 15 grudnia Rada Krajowa SLD podejmie uchwałę w sprawie zwołania konwencji, która zdecyduje, w jakiej formie Sojusz pójdzie do wyborów do europarlamentu. Jak zaznaczył, odbędzie się też referendum, w którym wszyscy członkowie partii zdecydują, z kim ewentualnie SLD pójdzie do wyborów parlamentarnych. Szef SLD zapewnił też, "że nie zdarzy się tak, że członkowie Sojuszu będą startowali na listach innej partii i nie zdarzy się, że SLD podpisze umowę z Prawem i Sprawiedliwością".

W wyborach do sejmików w skali kraju PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.