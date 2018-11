Poseł PiS Jan Mosiński na wtorkowej konferencji prasowej w wielkopolskim Kaliszu skomentował wypowiedzi niektórych polityków PO na temat wprowadzenia zmian w programie Rodzina 500 plus.

Zdaniem parlamentarzysty Platforma chce, żeby świadczenia nie były przyznawane osobom bezrobotnym. - Mówienie, że rodzice którzy nie pracują, nie powinni tych pieniędzy otrzymać, jest aberracją. Proponuję, żeby panowie Grzegorz Schetyna i Jan Grabiec zamienili się na życie rodzin, które nie mają pracy - oświadczył poseł PiS.

Mosiński twierdzi, że PO chce likwidacji programu 500 plus niezależnie od kryteriów, jakie miałyby obowiązywać.

- Nie wierzę w żadne zapewnienia, że to będzie modyfikacja. Z mojego doświadczenia, jako byłego szefa Solidarności w Południowej Wielkopolsce, wynika, że kiedy pojawiały się słowa restrukturyzacja lub modernizacja, to za tym kryło się albo zabranie czegokolwiek i zwolnienie ludzi z pracy, albo jakieś nieakceptowalne społecznie konsekwencje - powiedział Mosiński.

Poseł PiS powiedział, że politycy PO nie potrafią zrozumieć, że 500 plus jest programem prorodzinnym, a nie zasiłkiem socjalnym. - To jest program prorozwojowy dla rodzin. Między innymi ma być zachętą, aby rodziło się więcej dzieci. A rodzice doskonale wiedzą, jak dysponować pieniędzmi - dodał.

W poniedziałek, po południu Jan Grabiec i Marcin Kierwiński zapewniali na konferencji prasowej w Sejmie, że PO chce utrzymania programu 500 plus i rozszerzenia go na wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci.

Grabiec stwierdził, że artykuł, który ukazał się w "SE" "wprowadza w błąd opinię publiczną". - Od momentu uchwalenia 500 plus jesteśmy za utrzymaniem tego programu i za jego rozszerzeniem - mówił Grabiec. Rzecznik PO zapewniał, że "SE" nie cytował w sposób dosłowny jego wypowiedzi. - Rozmawiałem z redaktorem na temat oddziaływania 500 plus na rynek pracy i zwracałem uwagę na to, że kryterium dochodowe w wysokości 800 zł dyskryminuje osoby, które chcą pracować - mówił Grabiec.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.