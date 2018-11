W piątek zebrać się ma zarząd krajowy Nowoczesnej, który - według nieoficjalnych informacji PAP - ma wykluczyć posła Misiłę z partii.

Szefowa partii była gościem w porannym programie "Onet Rano". Na uwagę, że Nowoczesna "postanowiła zaszaleć", Lubnauer odparła: To nie my postanowiliśmy zaszaleć, tylko (...) jeden człowiek postanowił bardzo zaszaleć. Zaznaczyła też, że Misiło jest w tej chwili zawieszony w prawach członka Nowoczesnej. Można powiedzieć, że ma jeszcze kilka godzin na honorowe wyjście, potem będzie zarząd - dodała.

Dopytywana, czy los posła jest przesądzony, Lubnauer podkreśliła, że raczej tak. Podkreśliła, że wywiad udzielony "Rzeczpospolitej" nie był pierwszą problematyczną sytuacją, a jedynie "przechylił czarę goryczy".

O zawieszeniu Misiły w prawach członka Nowoczesnej Lubnauer poinformowała w poniedziałek, złożyła też wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Argumentowała, że Misiło "niszczy Koalicję Obywatelską przez swoje osobiste ambicje". W czwartek po posiedzeniu klubu Lubnauer podtrzymała stanowisko ws. Misiły.

Decyzja szefowej Nowoczesnej miała związek z wywiadem, którego Misiło udzielił "Rzeczpospolitej". Poseł ocenił w nim m.in., że Lubnauer - jako szefowej partii - zabrakło doświadczenia, a Nowoczesna znalazła się w kryzysie.

Na godz. 11 w piątek Misiło zapowiedział konferencję prasową; wcześniej - jak ustaliła PAP - ma zostać poinformowany przez zarząd o decyzji w swojej sprawie.

Misiło: Zostałem wyrzucony sms-ami

Misiło mówił w piątek w programie "Tłit" na portalu wp.pl, że podczas czwartkowego posiedzenia klubu Nowoczesnej członkowie zarządu przeprowadzili SMS-owe głosowanie nad usunięciem go z ugrupowania. Nie tak sobie wyobrażałem dyskusję wewnątrz partii - skoro to był taki dobry klub, to nie wiem, jak to się stało, że zostałem wyrzucony z partii i to nie przez sąd koleżeński, tylko przez zarząd, SMS-ami - mówił polityk.

Poseł podkreślił, że będzie namawiał swoich kolegów z Nowoczesnej, aby "dążyć w kierunku Koalicji Obywatelskiej, do tego, aby powstał wspólny klub w Sejmie". Konieczność zawiązania wspólnego klubu PO i Nowoczesnej Misiło uzasadniał: niskim sondażowym poparciem Nowoczesnej, faktem, że przedstawiciel Nowoczesnej tylko w jednym województwie wszedł w skład zarządu sejmiku województwa, a także zawiązaniem w sejmiku województwa śląskiego koalicji z PiS przez radnego Wojciecha Kałużę - byłego członka Nowoczesnej, który startował do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej.

Dopytywany, czy bliżej mu do Ryszarda Petru, czy Grzegorza Schetyny, Misiło odpowiedział: "generalnie Koalicja Obywatelska". Dzisiaj niewątpliwie liderem Koalicji Obywatelskiej jest szef największej partii tej koalicji, Grzegorz Schetyna. Proszę mi dać jeszcze chwilę czasu, bo rzeczy się dzieją szybko, a w polityce nie podejmuje się wszystkich decyzji z dnia na dzień - mówił.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że jeśli są posłowie, którzy chcą współpracować z klubem PO i podzielają program tej partii, to "drzwi klubu Platformy będą dla nich otwarte", jednak - jak zaznaczył - nie można tego dzisiaj odnosić bezpośrednio do przypadku posła Misiły, bo jest on wciąż członkiem klubu Nowoczesnej. Nie będziemy uprzedzać faktów - dodał.

Polityk ocenił, że ewentualne przyjęcie posłów Nowoczesnej do PO nie powinno być negatywnie odbierane przez Nowoczesną. Nowoczesna w przeszłości przyjmowała posłów, którzy odchodzili z PO, Platforma przyjmowała posłów, którzy odchodzili z Nowoczesnej. To są bliskie sobie środowiska. Najważniejsze jest to, żeby opozycja się wzmacniała, ruchy wewnętrzne nie powinny wpłynąć na siłę koalicji - dodał.

Jedna z posłanek z władz Nowoczesnej powiedziała PAP, że "gdyby dzisiaj Grzegorz Schetyna przyjął Piotra Misiłę do swojego klubu, byłby to policzek wymierzony w stronę Katarzyny Lubnauer". "Po takim personalnym ataku na przewodniczącą i sekretarza, przyjęcie Piotra do PO odebrałabym jako jakąś rewoltę w Koalicji Obywatelskiej" - dodała.